"Чтобы они сдохли, эти собачки". Мэр Алушты против отдыхающих с животными
Запись ее слов выложена в сеть, передает Еспресо.TV .
"Чтобы они сдохли, эти собачки", - сказала она, отодвинув микрофон, и улыбнулась. Но ее слова все равно попали в запись.
После того как начался скандал и стали раздаваться требования о ее отставке, Огнева извинилась и заявила, что ее якобы неверно поняли.
"Я совершенно не имела в виду ничего плохого, у меня у самой две собаки дома. Я приношу свои извинения, если я где-то высказала мнение не совсем правильно", - приводит ее слова подконтрольная захватчикам агентство "Крыминформ".
Справка
Согласно открытым данным, Огнева Галина Ивановна родилась 25 августа 1960 года в пгт. Липовая Долина Липоводолинского района Сумской обл.
В 1983 году переехала в Алушту. Прошла путь от учителя школы до начальника управления образования Алуштинского городского совета.
Имеет высшее образование. Окончила Симферопольский государственный университет по специальности "преподаватель русского языка и литературы".
В 2010 году Огневой присвоено звание "Заслуженный работник образования АРК".
- Напомним, винничанина, который убил чужую собаку, приговорили к 5 годам тюрьмы.
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