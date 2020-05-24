"Чтобы они сдохли, эти собачки". Мэр Алушты против отдыхающих с животными

24 мая, 2020, 14:58

Председатель оккупационной администрации города Алушта Галина Огнева на совещании по вопросам предотвращения распространения Covid-19 высказалась по поводу людей, которые приезжают отдыхать с домашними любимцами

Запись ее слов выложена в сеть, передает Еспресо.TV .

"Чтобы они сдохли, эти собачки", - сказала она, отодвинув микрофон, и улыбнулась. Но ее слова все равно попали в запись.

После того как начался скандал и стали раздаваться требования о ее отставке, Огнева извинилась и заявила, что ее якобы неверно поняли.

"Я совершенно не имела в виду ничего плохого, у меня у самой две собаки дома. Я приношу свои извинения, если я где-то высказала мнение не совсем правильно", - приводит ее слова подконтрольная захватчикам агентство "Крыминформ".

Справка

Согласно открытым данным, Огнева Галина Ивановна родилась 25 августа 1960 года в пгт. Липовая Долина Липоводолинского района Сумской обл.

В 1983 году переехала в Алушту. Прошла путь от учителя школы до начальника управления образования Алуштинского городского совета.

Имеет высшее образование. Окончила Симферопольский государственный университет по специальности "преподаватель русского языка и литературы".

В 2010 году Огневой присвоено звание "Заслуженный работник образования АРК".

Напомним, винничанина, который убил чужую собаку, приговорили к 5 годам тюрьмы.

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