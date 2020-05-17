 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВиннитчанина, который убил чужую собаку, приговорили к 5 годам тюрьмы

Виннитчанина, который убил чужую собаку, приговорили к 5 годам тюрьмы

Обвиняемый Юрий Маркин
Винницкий городской суд признал виновным 28-летнего виннитчанина Юрия Маркина, который в марте 2019 года ударил ногой собаку на глазах у 80-летнего хозяина Сергея Липача. От удара животное погибло

Суд назначил 28-летнему мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы с учетом молодого возраста обвиняемого, отсутствии смягчающих обстоятельств. Основанием была часть 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины, передает Еспресо.TV со ссылкой на винницкое информационно-аналитическое издание Vежа .

Также суд применил к нему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до вступления приговора в законную силу. Приговор еще не вступил в законную силу.

В судебном заседании обвиняемый свою вину не признал. На основании обвинения, прокурор просила суд назначить 28-летнему мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Справка

В украинском законодательстве с 2017 года существенно повышена ответственность за жестокое обращение с животными. В частности, ст. 299 Уголовного кодекса Украины была дополнена частью третьей, в которой действия по жестокого обращения с животными, совершаемые с особой жестокостью или в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего, или по двум и более животных, или повторно, или группой лиц, или совершаются активным образом стали основанием уголовной ответственности и предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Поэтому жестокое обращение с животными при следующих отягчающих обстоятельств в соответствии со ст. 12 Уголовного кодекса Украины является тяжким преступлением.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

17 мая, 2020 воскресенье

16 мая, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать