Виннитчанина, который убил чужую собаку, приговорили к 5 годам тюрьмы

17 мая, 2020, 13:10

Винницкий городской суд признал виновным 28-летнего виннитчанина Юрия Маркина, который в марте 2019 года ударил ногой собаку на глазах у 80-летнего хозяина Сергея Липача. От удара животное погибло

Суд назначил 28-летнему мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы с учетом молодого возраста обвиняемого, отсутствии смягчающих обстоятельств. Основанием была часть 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины, передает Еспресо.TV со ссылкой на винницкое информационно-аналитическое издание Vежа .

Также суд применил к нему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до вступления приговора в законную силу. Приговор еще не вступил в законную силу.

В судебном заседании обвиняемый свою вину не признал. На основании обвинения, прокурор просила суд назначить 28-летнему мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Справка

В украинском законодательстве с 2017 года существенно повышена ответственность за жестокое обращение с животными. В частности, ст. 299 Уголовного кодекса Украины была дополнена частью третьей, в которой действия по жестокого обращения с животными, совершаемые с особой жестокостью или в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего, или по двум и более животных, или повторно, или группой лиц, или совершаются активным образом стали основанием уголовной ответственности и предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Поэтому жестокое обращение с животными при следующих отягчающих обстоятельств в соответствии со ст. 12 Уголовного кодекса Украины является тяжким преступлением.