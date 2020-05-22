Главным свидетелем по делу Татьяны Чорновило оказался экс-боец "Беркута", причастный к избиению активистов Майдана
Это обнаружили журналисты программы Watchdogs.Розслидування на телеканале "Прямой".
Так, во время заседания апелляционного суда относительно домашнего ареста Татьяны Чорновол, который проходил в режиме видеоконференции, прокурор процитировал одного из свидетелей, который появился в деле только в марте этого года, когда ее забрало ГБР.
Им оказался "пенсионер МВД" Юрий Николаевич Селюх, который в свои показаниях утверждает, что он погасил место возгорания в офисе "Партии регионов". Кроме того, в суде прозвучало, что Селюх был "охранником" офиса регионалов.
Свидетель указал и свое место жительства - на 2014 год это было общежитие бойцов спецподразделения "Беркут". Там Селюх живет и поныне.
Журналистам Watchdogs удалось также выяснить, что Селюх служил в роте "Беркута" с 2006-го года. Его фамилия присутствует в опубликованном в СМИ списке "беркутовцев", которые принимали участие в декабрьских избиениях на Банковой в 2013-м.
Итак, главный свидетель деле Чорновол - это скорее всего не просто ветеран МВД, а ветеран именно "Беркута".
- Напомним, 10 апреля екснардеп Татьяна Чорновол сообщила, что ее дом обыскивают . К ней пришли сотрудники ГБР со спецназовцами.
- ГБР сообщил Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве.
- Чорновол заявила, что ей вменяют преступления по 8 уголовным статьям и что по результатам судебно-психиатрической экспертизы ее признали психически здоровой.
- 16 апреля Печерский районный суд Киева рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения экс-нардепу Татьяне Чорновол, в виде круглосуточного домашнего ареста.
- Впоследствии экс-нардеп Татьяна Чорновол опубликовала решение Печерского райсуда Киева, где ей избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток.
- 24 апреля Апелляционный суд изменил меру пресечения экс-депутату Татьяне Черновол с круглосуточного домашнего ареста на ночной.
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