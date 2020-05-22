Главным свидетелем по делу Татьяны Чорновило оказался экс-боец "Беркута", причастный к избиению активистов Майдана

22 мая, 2020, 18:56

Главным свидетелем по делу Государственного бюро расследований против Татьяны Чорновол, в рамках которого последнюю обвиняют в умышленном убийстве при пожаре в офисе "Партии регионов", является бывший "беркутовец" Юрий Селюх, который принимал активное участие в подавлении Революции Достоинства

Это обнаружили журналисты программы Watchdogs.Розслидування на телеканале "Прямой".

Так, во время заседания апелляционного суда относительно домашнего ареста Татьяны Чорновол, который проходил в режиме видеоконференции, прокурор процитировал одного из свидетелей, который появился в деле только в марте этого года, когда ее забрало ГБР.

Им оказался "пенсионер МВД" Юрий Николаевич Селюх, который в свои показаниях утверждает, что он погасил место возгорания в офисе "Партии регионов". Кроме того, в суде прозвучало, что Селюх был "охранником" офиса регионалов.

Свидетель указал и свое место жительства - на 2014 год это было общежитие бойцов спецподразделения "Беркут". Там Селюх живет и поныне.

Журналистам Watchdogs удалось также выяснить, что Селюх служил в роте "Беркута" с 2006-го года. Его фамилия присутствует в опубликованном в СМИ списке "беркутовцев", которые принимали участие в декабрьских избиениях на Банковой в 2013-м.

Итак, главный свидетель деле Чорновол - это скорее всего не просто ветеран МВД, а ветеран именно "Беркута".

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