Зеленский предупредил об угрозе второй волны коронавируса

23 мая, 2020, 16:21

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

23 мая на совещании, посвященном борьбе с коронавирусом, Зеленский заявил, что Украина сравнительно хорошо преодолела первую волну коронавируса, впрочем должна готовиться ко второй.

"Больницы, медики, аптеки - везде должны быть маски, дезинфекторы, оборудования. Закупки продолжаются слишком долго. Надо искать выходы, чтобы сократить этот процесс, чтобы в дальнейшем министерство закупало все быстрее. Какая у нас сложная бюрократия - мы знаем. Найдите пути упростить ее. Каждая задержка может стоить нам жизней. В мире ожидают вторую волну коронавируса. Мы сравнительно хорошо прошли первую, хотя, к сожалению, потеряли более 600 жизней. Мы должны быть готовыми со всеми процедурами и в дальнейшем ", - сказал Зеленский.

Напомним, по состоянию на 9:00 утра субботы, 23 мая 2020, в Украине насчитывается 20 580 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 , из них 605 летальных, 6929 пациентов выздоровели.

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