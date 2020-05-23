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Espreso.tvОбществоЗеленский предупредил об угрозе второй волны коронавируса

Зеленский предупредил об угрозе второй волны коронавируса


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о существовании угрозы второй волны заболеваемости COVID-19

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

23 мая на совещании, посвященном борьбе с коронавирусом, Зеленский заявил, что Украина сравнительно хорошо преодолела первую волну коронавируса, впрочем должна готовиться ко второй.

"Больницы, медики, аптеки - везде должны быть маски, дезинфекторы, оборудования. Закупки продолжаются слишком долго. Надо искать выходы, чтобы сократить этот процесс, чтобы в дальнейшем министерство закупало все быстрее. Какая у нас сложная бюрократия - мы знаем. Найдите пути упростить ее. Каждая задержка может стоить нам жизней. В мире ожидают вторую волну коронавируса. Мы сравнительно хорошо прошли первую, хотя, к сожалению, потеряли более 600 жизней. Мы должны быть готовыми со всеми процедурами и в дальнейшем ", - сказал Зеленский.

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