Украина угрожает Ирану Международным судом ООН из-за сбитого самолета МАУ

17 мая, 2020, 22:04

В МИД предупредили, что в случае неудачных переговоров с Ираном относительно сбитого над Тегераном самолета МАУ, Украина пойдет в Международный суд ООН

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, сообщает "Радио Свобода" .

По его словам, если переговоры с Ираном зайдут в тупик, Украина и другие пострадавшие страны обратятся в международные арбитражи, в частности в Международный суд ООН.

"Если переговоры зайдут в тупик, то мы будем вынуждены обращаться в международные арбитражи, в частности Международный суд ООН. Речь идет не только об Украине, а о едином фронте государств Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины", - сказал Енин.

Он выразил надежду, что Иран наконец выполнит свои международные обязательства по передаче "черных ящиков" самолета другой стране.

"Согласно всем международным конвенциям в этой сфере, а это Монреальская и Чикагская конвенции, страна, на территории которой произошел инцидент, должна обеспечить немедленную или расшифровку указанных черных ящиков, или передачу их другому, третьему государству. Насколько нам известно, в мире сегодня существует буквально несколько государств, которые имеют соответствующее программное обеспечение и соответствующую экспертизу. Более того, мы уже отработали соответствующую технологическую возможность проведения указанной экспертизы на территории Франции. Теперь мы рассчитываем, что иранская сторона выполнит свои международные обязательства и будет сотрудничать с другими странами, граждане которых пострадали во время катастрофы ". - отметил Енин.

Напомним, 15 апреля глава комитета ВР по внешней политике Александр Мережко заявил, что Украина может обсуждать с Ираном выплату компенсаций погибшим в авиакатастрофе самолета МАУ 8 января и предоставление доступа к бортовым самописцам в обмен на отказ родственников погибших от исков .

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