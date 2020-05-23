В полиции опровергли информацию о взрыве возле офиса Медведчука
Об этом сообщает Укринформ.
В полиции отметили, что за нарушение общественного порядка задержали 19 участников акции под офисом Медведчука. В то же время, факт взрыва правоохранители опровергли.
"Факт взрыва мы опровергаем, никакого взрыва не было. Там проходила акция, активисты зажгли файеры. Всего за нарушение общественного порядка были задержаны 19 человек, сейчас они находятся в Печерском управлении полиции. Выясняем все обстоятельства", - сообщили в полиции Киева.
Офис Медведчука на улице Большая Васильковская забросали петардами и дымовыми шашками. Акцию протеста устроили активисты "Национального корпуса".
- Ранее 23 мая сообщалось, что возле офиса главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука произошел взрыв неустановленного предмета .
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