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Espreso.tvОбществоВ полиции опровергли информацию о взрыве возле офиса Медведчука

В полиции опровергли информацию о взрыве возле офиса Медведчука


фото: Укрінформ
Национальная полиция опровергла информацию о взрыве возле офиса главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука

Об этом сообщает Укринформ.

В полиции отметили, что за нарушение общественного порядка задержали 19 участников акции под офисом Медведчука. В то же время, факт взрыва правоохранители опровергли.

"Факт взрыва мы опровергаем, никакого взрыва не было. Там проходила акция, активисты зажгли файеры. Всего за нарушение общественного порядка были задержаны 19 человек, сейчас они находятся в Печерском управлении полиции. Выясняем все обстоятельства", - сообщили в полиции Киева.

Офис Медведчука на улице Большая Васильковская забросали петардами и дымовыми шашками. Акцию протеста устроили активисты "Национального корпуса".

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