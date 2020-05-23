У офиса Медведчука прогремел взрыв и виден дым
23 мая, 2020, 15:01
У офиса главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука произошел взрыв неустановленного предмета
Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на информагентство УНИАН.
"Видео взрыва опубликовано в Telegram-канале Pavlovsky news", - отмечает в свою очередь агентство.
Как отмечается, сначала были слышны крики людей, потом взрыв. Полиция успела задержать двух человек.
Другие, кто бросал файеры, якобы смогли убежать. На видеозаписи с места происшествия видны клубы дыма и то, как бегут люди.
Есть ли пострадавшие или погибшие в результате взрыва, пока неизвестно.
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