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Espreso.tvОбществоУ офиса Медведчука прогремел взрыв и виден дым

У офиса Медведчука прогремел взрыв и виден дым

У офиса главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука произошел взрыв неустановленного предмета

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на информагентство УНИАН.

"Видео взрыва опубликовано в Telegram-канале Pavlovsky news", - отмечает в свою очередь агентство.

Как отмечается, сначала были слышны крики людей, потом взрыв. Полиция успела задержать двух человек.

Другие, кто бросал файеры, якобы смогли убежать. На видеозаписи с места происшествия видны клубы дыма и то, как бегут люди.

Есть ли пострадавшие или погибшие в результате взрыва, пока неизвестно.

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