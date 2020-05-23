В МЗ рассказали, нужно ли детям в детсадах носить маски

23 мая, 2020, 17:06

Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о том, что детям в детсадах будет необходимо постоянно носить маски

Об этом он заявил на брифинге 23 мая, сообщает МЗ.

По его словам, информация о том, что детей в детсадах заставят постоянно находиться в в масках не соответствует действительности.

"Большая просьба читать документы, читать то, что именно рекомендует МЗ, и какие правила мы устанавливаем для работы наших садов", - сказал Степанов.

Он отметил, что перед началом работы заведения всем работникам будут измерять температуру; детям будут мерить температуру перед входом в заведение; работники и дети, температура которых будет выше 37,2, не допускаются в заведение; родители, которые приводят ребенка в учреждение, должны пользоваться масками; учреждения должны быть оснащены антисептиками и дети пользуются ими исключительно под присмотром воспитателя.

В детских садах запрещается использование многоразовых полотенец, использование мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, использование уличной обуви в середине детского сада. Также запрещается проведение массовых мероприятий с участием детей больше чем одной группы и при участии зрителей.

"Детский сад должен иметь пятидневный запас всех необходимых средств защиты и дезинфицирующих средств. Обучать работников правил правильного использования средств защиты и организовать контроль выполнения этих правил. Заменить твердое мыло на жидкое, а тканевые полотенца - на бумажные. Предупредить родителей об особых условиях работы заведения. Регулярно убирать помещения с дезинфицирующими средствами, регулярно проветривать помещение, временно отстранить от работы лиц из группы риска ", - сказал Степанов.

Напомним, 19 мая заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что с 25 мая будет предоставлена возможность восстанавливать работу дошкольных учреждений .

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