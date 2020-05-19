25 мая позволят открыть детсады, - Ляшко
19 мая, 2020, 20:38
С 25 мая будет предоставлена возможность восстанавливать работу дошкольных учреждений
Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время встречи с родителями по открытию детских садов.
"Мы привязали открытия детских садов и запуск общественного транспорта, для того чтобы можно было работать и было где оставлять детей. Дошкольные учреждения будут открываться при определенных условиях. Они опубликованы на сайте Минздрава для общественного обсуждения. Мы стремимся собрать все дельные рекомендации от родителей , владельцев детских садов и МОН. Здоровье родителей и детей - в приоритете ", - отметил Ляшко.
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