В МЗ назвали 9 областей, которые не готовы к ослаблению карантина

23 мая, 2020, 15:50

В Министерстве здравоохранения заявили, что девять областей Украины не готовы ко второму этапу ослабления карантина

Об этом сообщает официальный сайт МОЗ.

Ко второму этапу ослабления карантина не готовы Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

Так, в Волынской, Закарпатской, Киевской, Ровенской и Черновицкой областях превышен показатель 1 - инцидентность: количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения, который должен быть меньше 12.

Днепропетровская, Донецкая и Луганская области не соответствуют показателю 3: охват тестированием не ниже уровня инцидентности, то есть среднее количество тестирований методами ПЦР и иммуноферментного анализа в течение семи дней должен составлять более 12 на 100 тыс. населения.

Черновицкая область также не соответствует показателю 2: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации больных с COVID-19 должна составлять менее 50%.

Остальные области и город Киев, согласно показаниям, могут ослаблять карантин.

Напомним, в Киеве с 25 мая в обычном режиме начнет работу метрополитен, а также все рынки и ярмарки.

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