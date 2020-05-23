В МЗ назвали 9 областей, которые не готовы к ослаблению карантина
Об этом сообщает официальный сайт МОЗ.
Ко второму этапу ослабления карантина не готовы Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.
Так, в Волынской, Закарпатской, Киевской, Ровенской и Черновицкой областях превышен показатель 1 - инцидентность: количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения, который должен быть меньше 12.
Днепропетровская, Донецкая и Луганская области не соответствуют показателю 3: охват тестированием не ниже уровня инцидентности, то есть среднее количество тестирований методами ПЦР и иммуноферментного анализа в течение семи дней должен составлять более 12 на 100 тыс. населения.
Черновицкая область также не соответствует показателю 2: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации больных с COVID-19 должна составлять менее 50%.
Остальные области и город Киев, согласно показаниям, могут ослаблять карантин.
- Напомним, в Киеве с 25 мая в обычном режиме начнет работу метрополитен, а также все рынки и ярмарки.
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