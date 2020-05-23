Метрополитен, рынки и ярмарки в Киеве заработают 25 мая. Детсады, гостиницы и пляжи - 1 июня, - КГГА

23 мая, 2020, 12:35

В Киеве с 25 мая в обычном режиме начнет работу метрополитен, а также все рынки и ярмарки

Об этом на официальном брифинге в субботу, 23 мая 2020 года, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев по результатам заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, передает Еспресо.TV.

"С 25 мая с соблюдением всех норм и регламентов заработает метрополитен в обычном режиме. Также с 25 мая начнут работать все рынки и ярмарки. И также С 25 мая будут доступны для использования спортивные и детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях", - сказал он.

По данным чиновника, с 1 июня откроются детские сады, отели, пляжи и кладбища для посещения.

"Готовятся к открытию с 1 июня детские сады и школы для 11-х классов - имеется в виду прохождение ВНО. Учреждения профессионального, технического и высшего образования заработают для выпускников и абитуриентов", - отметил он.

По его словам, также готовятся к открытию с 1 июня отели, но без работы ресторанов.

"С 1 июня откроются детско-юношеские спортивные школы, спортивные комплексы, фитнес-зал, но без работы бассейнов. Пляжи, зоны отдыха также заработают с 1 июня", - добавил Пантелеев.

"Кроме того, мы откроем для посещения кладбища также с 1 июня", - сказал он.

В то же время заместитель главы КГГА подчеркнул, что решение о работе ТРЦ будет принято отдельно в зависимости от тенденций заболеваемости.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine