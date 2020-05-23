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Espreso.tvОбществоВ Донецкой области впервые объявили приговор за пропаганду войны

В Донецкой области впервые объявили приговор за пропаганду войны

В Донецкой области впервые за годы вооруженного конфликта с Российской Федерацией суд объявил приговор за пропаганду войны

Осужденную женщину признали виновной по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области Еспресо.TV .

"Красноармейский районный суд вынесен обвинительный приговор женщине, которая признана виновной по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и впервые за годы вооруженного конфликта на востоке Украины - по ст. 436 (пропаганда войны) УК Украины", - отмечают в прокуратуре.

Суд установил, что в течение 2015-2016 годов 28-летняя жительница Покровская распространяла в запрещенной на территории Украины российской социальной сети "ВКонтакте" текстовые записи с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины .

Приговор суда - три года и три месяца лишения свободы с испытательным сроком на один год.

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