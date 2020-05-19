"Прямая пропаганда российской агрессии", - Минветеранов требует правоохранителей дать оценку деятельности Гордона
Соответствующее заявление Министерство ветеранов распространило в Facebook.
В Минвет отметили, что каждый день уже более 6 лет украинские военные и добровольцы мужественно отстаивают территориальную целостность, мир в нашем государстве, противостоят вооруженной и информационной агрессии со стороны непонятных вооруженных группировок и страны агрессора - России.
В министерстве вспомнили интервью с Гиркиным, который по словам самого же Гордона, возглавлял диверсионный отряд, был организатором оккупантского референдума в АР Крым, "работал" министром обороны в одной из так называемых "республик", а в апреля 2014 года руководил захватом Славянска, таким образом начав войну на Донбассе.
"Сегодня Гиркин находится в международном розыске, в Украине против него возбуждены уголовные дела за терроризм, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, пытки и умышленные убийства", - напомнили в министерстве.
"Министерство по делам ветеранов и вся ветеранская общественность осуждают действия журналиста, поскольку, по нашему мнению, данное интервью является прямой пропагандой вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях, аннексии Крыма и имеет целью, в том числе, популяризацию военных преступлений на территории Украины", - говорится в заявлении.
"Мы обращаемся к правоохранительным органам с просьбой дать оценку этим интервью в соответствии с действующим законодательством", - добавили в Минвети.
Кроме того, Минветеранов призывает всех граждан Украины анализировать и критически воспринимать информацию, а журналистов, которые позволяют себе такие интервью, игнорировать.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-
-
Читайте также
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-