В Днепре запустят общественный транспорт, несмотря на запрет МОЗ
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
О запуске транспорта в городе заявил председатель профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий.
В то же время, на сайте Министерства здравоохранения по состоянию 23 мая область обозначена как таковая, что не готова к ослаблению карантина из-за показателя тестирований на 100 тыс. населения, не соответствует нормативу Минздраве.
По информации пресс-службы Днепропетровской ОГА, которая ссылается на данные главы администрации Александра Бондаренко, на Днепропетровщине второй этап ослабления карантина - начался. В частности, в области позволили пассажирские перевозки автотранспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщениях.
Позволили также спортивные соревнования без зрителей, когда в них принимают участие до 50 человек. В храмах можно проводить службы, требование - не более одного человека на 10 кв. м.
- Напомним, 18 мая мэр Днепра Борис Филатов заявил, что Кабмин занимается "самообманом", ведь общественный транспорт в городах работает , просто по спецпропускам.
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