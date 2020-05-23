В Днепре запустят общественный транспорт, несмотря на запрет МОЗ

23 мая, 2020, 20:51

В Днепре 24 мая планируют запустить общественный транспорт, несмотря на то, что Министерство здравоохранения заявило о неготовности Днепропетровской области к отмене карантина

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

О запуске транспорта в городе заявил председатель профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий.

В то же время, на сайте Министерства здравоохранения по состоянию 23 мая область обозначена как таковая, что не готова к ослаблению карантина из-за показателя тестирований на 100 тыс. населения, не соответствует нормативу Минздраве.

По информации пресс-службы Днепропетровской ОГА, которая ссылается на данные главы администрации Александра Бондаренко, на Днепропетровщине второй этап ослабления карантина - начался. В частности, в области позволили пассажирские перевозки автотранспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщениях.

Позволили также спортивные соревнования без зрителей, когда в них принимают участие до 50 человек. В храмах можно проводить службы, требование - не более одного человека на 10 кв. м.

Напомним, 18 мая мэр Днепра Борис Филатов заявил, что Кабмин занимается "самообманом", ведь общественный транспорт в городах работает , просто по спецпропускам.

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