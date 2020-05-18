 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоФилатов заявил, что Кабмин занимается "самообманом", ведь общественный транспорт в городах фактически работает

Филатов заявил, что Кабмин занимается "самообманом", ведь общественный транспорт в городах фактически работает


фото: dsnews
Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что Кабмин занимается "самообманом", ведь общественный транспорт в городах работает, просто по спецпропускам

Об этом он сказал в интервью " Радио Свобода ".

"Мы выдали 140 тыс. пропусков. У нас тут очереди растянулись на два квартала, чтобы получить эти спецпропуска. После ослабления карантина 11 мая в нас пришли и стали в очередь все предприниматели, ФОПы, которым было разрешено пока открыть площадки и так далее. То есть они также нуждаются в этих спецпропусков. Мы довыдали еще 50 тыс. Довыдаем, скажем так. Представьте себе пассажиропоток в 200 тыс. Фактически общественный транспорт работает. Чтобы не получилось так, как с парками. Когда уважаемый Виктор Ляшко признался, что парки закрыли для того, чтобы напугать людей. Чтобы потом мы не выяснили после 22 мая или после 1 июня, что общественный транспорт также не был запущен для того, чтобы напугать людей ", - сказал Филатов.

Филатов отметил, что в каждом регионе своя специфика: если в Днепре метро короткое - и без его открытия в городе не будет катастрофы, то в Харькове или в Киеве остановить метро - это фактически парализовать город, поэтому возникают пробки на дорогах.

По мнению мэра Днепра, эти вещи должны быть "под ответственностью местного самоуправления": оно должно принимать решение, исходя из эпидемиологической ситуации в каждой конкретной территориальной общине.

При этом Филатов согласен, что надо соблюдать все эпидемиологических мероприятий: социальной дистанции, масочного режима и другое.

Филатов не будет запускать общественный транспорт полноценно до решения Кабинета министров об этом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 мая, 2020 понедельник

больше новостей

18 мая, 2020 понедельник

17 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать