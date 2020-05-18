Филатов заявил, что Кабмин занимается "самообманом", ведь общественный транспорт в городах фактически работает

18 мая, 2020, 11:17

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что Кабмин занимается "самообманом", ведь общественный транспорт в городах работает, просто по спецпропускам

Об этом он сказал в интервью " Радио Свобода ".

"Мы выдали 140 тыс. пропусков. У нас тут очереди растянулись на два квартала, чтобы получить эти спецпропуска. После ослабления карантина 11 мая в нас пришли и стали в очередь все предприниматели, ФОПы, которым было разрешено пока открыть площадки и так далее. То есть они также нуждаются в этих спецпропусков. Мы довыдали еще 50 тыс. Довыдаем, скажем так. Представьте себе пассажиропоток в 200 тыс. Фактически общественный транспорт работает. Чтобы не получилось так, как с парками. Когда уважаемый Виктор Ляшко признался, что парки закрыли для того, чтобы напугать людей. Чтобы потом мы не выяснили после 22 мая или после 1 июня, что общественный транспорт также не был запущен для того, чтобы напугать людей ", - сказал Филатов.

Филатов отметил, что в каждом регионе своя специфика: если в Днепре метро короткое - и без его открытия в городе не будет катастрофы, то в Харькове или в Киеве остановить метро - это фактически парализовать город, поэтому возникают пробки на дорогах.

По мнению мэра Днепра, эти вещи должны быть "под ответственностью местного самоуправления": оно должно принимать решение, исходя из эпидемиологической ситуации в каждой конкретной территориальной общине.

При этом Филатов согласен, что надо соблюдать все эпидемиологических мероприятий: социальной дистанции, масочного режима и другое.

Филатов не будет запускать общественный транспорт полноценно до решения Кабинета министров об этом.

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