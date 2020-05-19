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Espreso.tvОбществоИспания рассчитывает открыть границы для туристов в конце июня

Испания рассчитывает открыть границы для туристов в конце июня


фото: reuters
Министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос заявил о планах правительства открыть границы для иностранных туристов в конце июня

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, двухнедельный карантин, введенный на прошлой неделе для прибывших из-за рубежа, будет отменен параллельно с открытием ограничений на поездки внутри страны.

"Я надеюсь, что с конца июня мы начнем туристическую деятельность... Мы должны сделать Испанию привлекательной страной в отношении здоровья", - заявил Абалос.

Доля туризма в ВВП Испании превышает 12%. По оценкам Exceltu, даже с открытием границ в конце июня доходы туристического сектора сократятся на 93-124 млрд евро.

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Испания - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран мира. С начала пандемии умерли 27 650 человек, число инфицированных превысило 231 тысячу.

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