"Шахтер" одержал уверенную победу на выезде в матче Лиги Европы против "Вольфсбурга"

12 марта, 2020, 23:53

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" победил немецкий "Вольфсбург" на выезде со счетом 2:1

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Счет в матче был открыт на 17-й минуте, нападающий "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес вывел "горняков" вперед. На 22-й минуте украинцы могли удвоить преимущество, однако Виктор Коваленко не реализовал пенальти.

Одиннадцатиметровый удар также не реализовали и немцы, в конце первого тайма Ваут Вегхорст поскользнулся, когда выполнял пенальти. Однако уже во втором тайме "Вольфсбург" сравнял счет, отличился американский защитник Джон Брукс.

Несмотря на пропущенный мяч "Шахтер" продолжал владеть ситуацией, и на 73-й минуте Алан Патрик попал в перекладину со штрафного, а на добивании сыграл Маркос Антонио, который и поставил точку во встрече.

Ответный матч состоится в Харькове 19 березня.

Лига Европы

1/8 финала, 1-й матч

12 марта

"Вольфсбург" (Германия) - "Шахтер" (Украина) 1:2

Голы: Брукс, 48 - Мораес, 17, М. Антонио 73