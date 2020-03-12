"Шахтер" одержал уверенную победу на выезде в матче Лиги Европы против "Вольфсбурга"
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Счет в матче был открыт на 17-й минуте, нападающий "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес вывел "горняков" вперед. На 22-й минуте украинцы могли удвоить преимущество, однако Виктор Коваленко не реализовал пенальти.
Одиннадцатиметровый удар также не реализовали и немцы, в конце первого тайма Ваут Вегхорст поскользнулся, когда выполнял пенальти. Однако уже во втором тайме "Вольфсбург" сравнял счет, отличился американский защитник Джон Брукс.
Несмотря на пропущенный мяч "Шахтер" продолжал владеть ситуацией, и на 73-й минуте Алан Патрик попал в перекладину со штрафного, а на добивании сыграл Маркос Антонио, который и поставил точку во встрече.
Ответный матч состоится в Харькове 19 березня.
Лига Европы
1/8 финала, 1-й матч
12 марта
"Вольфсбург" (Германия) - "Шахтер" (Украина) 1:2
Голы: Брукс, 48 - Мораес, 17, М. Антонио 73
- 12 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы английский МЮ победил австрийский ЛАСК со счетом 5: 0 .
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