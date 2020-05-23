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Espreso.tvОбществоНа Ровенщине произошла вспышка COVID-19 в доме престарелых

На Ровенщине произошла вспышка COVID-19 в доме престарелых


фото: rv.gov.ua
В Здолбуновском районе Ровенской области произошла вспышка заболеваемости коронавирусом в доме престарелых и инвалидов

Об этом сообщает Ровенская облгосадминистрация.

"Из-за вспышки COVID-19 на въезде в Здолбуновский дом-интернат установили КПП. Еще у 12 сотрудников и подопечных этого заведения зафиксировано COVID-19. Это люди от 36 до 83 лет", - заявили в Ровенской ОГА.

21 мая в Здолбуновском доме-интернате для престарелых и инвалидов коронавирусом заболело сразу 12 человек. В области создана комиссия для служебного расследования вспышки в заведении.

Сейчас в доме уже 24 инфицированных - 8 работников и 16 подопечных. Пять человек находятся в стационаре, остальные - на самоизоляции.

По состоянию на утро 23 мая на Ровенщине зафиксировано 1400 случаев заболевания коронавирусом. За сутки выявлено 64 новых инфицированных COVID-19.

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