Еще три области не будут ослаблять карантин

22 мая, 2020, 17:56

Очередной этап ослабления карантина отложили в Николаевской, Ривненской и Волынской областях

Об этом сообщают пресс-службы ОГА.

"К сожалению, по информации, опубликованной на сайте Минздрава Николаевщина не подпадает под один из этих критериев, поэтому ослабить противоэпидемические мероприятия на этой неделе мы не можем", - отметил заместитель председателя Николаевской ОГА.

В то же время, по словам заместителя председателя Волынской ОГА Татьяны Щербак, в регионе превышен показатель заболеваемости на 100 тыс. населения.

"Инцидентность в области составляет 15,3 на 100 тысяч. Этот показатель должен быть менее 12-ти. Из-за того,что один из необходимых факторов превышает норму, мы не имеем права принимать решения по ослаблению противоэпидемических мер", - рассказала Щербак.

Отметим, о том, что Ривненская область не будет ослаблять карантин, стало известно еще вчера. Но на сегодняшнем брифинге, главный санитарный врач области Роман Сафонов заявил, что для перехода к следующему этапу ослабления карантина в Ривненской области в течение 7 дней должно быть не более 138 заражений, или ежесуточно до 20-ти новых заражений.