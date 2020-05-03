Ребров может покинуть "Ференцварош" ради своего бывшего клуба
Об этом сообщает Fotospor .
Президент турецкого клуба Али Коч распорядился составить отчет о работе 45-летнего украинца. В подготовленном докладе тренера охарактеризовали следующими словами: "Остановил доминирование Мирчи Луческу в Украине, став дважды подряд чемпионом с "Динамо". Начал процесс, который привел к уходу Луческу из "Шахтера" в российский "Зенит".
Между тем, главным кандидатом на пост главного тренера "Фенербахче" является бывший тренер загребского "Динамо" Ненад Бьелица, которого в апреле в Хорватии сменил Йовичевич.
Контракт Реброва с "Ференцварошем" рассчитан до лета 2022 года.
"Фенербахче" пошел на карантин в чемпионате Турции на седьмом месте. "Ференцварош" лидирует в чемпионате Венгрии.
Сергей Ребров играл за "Фенербахче" с 2002 по 2004 год.
- Напомним, 3 марта стало известно, что "Шахтер" может вернуть из аренды в венгерском "Ференцварош" Александра Зубкова и отправить украинца в итальянскую "Сампдорию".
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