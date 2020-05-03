Ребров может покинуть "Ференцварош" ради своего бывшего клуба

3 мая, 2020, 21:37

Украинский тренер Сергей Ребров может покинуть венгерский "Ференцварош" ради турецкого "Фенербахче"

Об этом сообщает Fotospor .

Президент турецкого клуба Али Коч распорядился составить отчет о работе 45-летнего украинца. В подготовленном докладе тренера охарактеризовали следующими словами: "Остановил доминирование Мирчи Луческу в Украине, став дважды подряд чемпионом с "Динамо". Начал процесс, который привел к уходу Луческу из "Шахтера" в российский "Зенит".

Между тем, главным кандидатом на пост главного тренера "Фенербахче" является бывший тренер загребского "Динамо" Ненад Бьелица, которого в апреле в Хорватии сменил Йовичевич.

Контракт Реброва с "Ференцварошем" рассчитан до лета 2022 года.

"Фенербахче" пошел на карантин в чемпионате Турции на седьмом месте. "Ференцварош" лидирует в чемпионате Венгрии.

Сергей Ребров играл за "Фенербахче" с 2002 по 2004 год.

Напомним, 3 марта стало известно, что "Шахтер" может вернуть из аренды в венгерском "Ференцварош" Александра Зубкова и отправить украинца в итальянскую "Сампдорию".

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