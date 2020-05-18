Даты возобновления полетов в Украину назвали Wizz Air, Lufthansa, Czech Airlines и Swiss Air

18 мая, 2020, 15:39

Авиакомпании Czech Airlines, Lufthansa, Swiss Air и Wizz Air сообщили о возобновлении полетов в Украину в июне и июле 2020 года

Об этом сообщает avianews.com.

"Авиакомпании постепенно сообщают о своих планах по восстановлению рейсов в Украину... Наличие рейса в списке не означает, что он будет выполнен. Это связано с тем, что авиакомпании декларируют свое желание летать по конкретным маршрутам, однако государства могут сохранять ограничения на полеты. Украина до сих пор не определила дату, когда позволит выполнять регулярные международные рейсы и в какие страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиакомпания Czech Airlines объявила о старте регулярных ежедневных рейсов Прага-Киев с 3 июня и о старте регулярных рейсов Прага-Одесса с 4 июня по понедельникам, средам, четвергам и субботам.

В свою очередь, с 1 июня авиакомпания Lufthansa планирует возобновить регулярные рейсы Франкфурт-Киев до трех раз в неделю. Продажа билетов открыта на рейсы в июне по понедельникам, средам и пятницам.

Сообщается, что с 21 июня авиакомпания Swiss планирует осуществлять рейсы Цюрих-Киев с частотой один раз в неделю - по воскресеньям.

В июле Аваикомпания Wizz Air планирует открыть базы во Львове и начать летать по семи новым маршрутам из Львова и Харькова.

Новые маршруты Wizz Air из Львова: Биллунн - с 1 июля, по средам и воскресеньям; Лиссабон - с 1 июля, по средам и воскресеньям; Таллинн - со 2 июля по вторникам, четвергам и субботам; Гамбург - с 3 июля - по понедельникам и пятницам; Щецин - с 3 июля, по понедельникам и пятницам

Новые маршруты Wizz Air из Харькова: Таллинн - со 2 июля по вторникам, четвергам и субботам; Берлин - с 3 июля, по понедельникам и пятницам.

"Другие авиакомпании могут продавать билеты на рейсы в Украину с 23 мая. Это связано с тем, что официально правительство страны продлило карантин до 22 мая. Однако ограничения могут быть вновь расширены. Выше в списке указаны авиакомпании, которые подтвердили перезапуск рейсов по новому расписанию. Другие авиаперевозчики просто не закрывали продажу билетов на более поздние даты после введения ограничений", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее авиакомпании Lufthansa Group отменила большинство рейсов до 31 мая из-за продолжающихся ограничений на путешествия по всему миру.

Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair с 1 июля собирается восстановить около 40% своих рейсов, которые существовали до пандемии, и выполнять около 1000 полетов в день.

Международные авиалинии Украины закрыли продажу билетов на все рейсы до 1 июля.

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