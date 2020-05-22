Имел отношение к назначению Байдена вице-президентом, - Саакашвили
Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, информируют Буквы.
Так, Саакашвили неоднократно отмечал, что уже долгое время поддерживает дружеские отношения с бывшим вице-президентом Байденом.
Кроме того, он рассказал историю о том, что Байден стал вице-президентом США в 2009 году вскоре после своего визита в Грузию. Саакашвили заявил, что "имел отношение" к этому назначению.
"Как мы пересекались с Байденом все это время. Когда было нападение на Грузию, Барак Обама сделал заявление, которое сделало его непопулярным. Он был кандидатом в президенты, но у него еще не было вице-президента. И Байден, как опытный демократ, меня знал (мы дружили до этого лет 10) прилетел в Грузию. Он вернулся, и через 10 дней его назначили кандидатом в вице-президенты. То есть какое-то отношение я к этому имел", - сказал Саакашвили.
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- Напомним, что судья Вовк обязал Офис генпрокурора открыть дело о вмешательстве Байдена в работу генпрокурора Шокина.
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