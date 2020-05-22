Выборы в Польше: поддержка Дуды резко уменьшилась

22 мая, 2020, 17:15

Соцопрос показал существенное падение рейтинга президента Польши Анджея Дуды

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Согласно опросу агентства Kantar, за Дуду готовы проголосовать 39 процентов респондентов, а в апреле президент пользовался поддержкой 59 процентов респондентов.

Кандидат от оппозиционной "Гражданской коалиции", мэр Варшавы Рафал Тшасковский пользуется поддержкой 18 процентов опрошенных.

15% респондентов намерены проголосовать за 43-летнего "внесистемного" шоумена Шимона Холовню (на 8 процентов больше, чем в апреле).

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Таким образом, в Польше высока вероятность второго тура выборов. Однако социологи добавили, что во втором туре Дуда победит любого из возможных конкурентов.

Опрос проводился 18-19 мая среди 956 совершеннолетних респондентов.

Первый тур выборов президента в Польше должен был пройти 10 мая, но из-за вспышки коронавируса был перенесен.

Выборы официально признали несостоявшимися. Их должны были проводить по почте.

Оппозиция выступает против голосования по почте, отмечая, что такое волеизъявление нарушает нормы Конституции.

Дуда является кандидатом от правящей партии "Право и Справедливость".

Оппозиционная "Гражданская коалиция" выдвинула кандидатуру мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Дуда занимает должность президента Польши с 2015 года.