В Италии от сердечного приступа скончался известный тренер
22 мая, 2020, 17:24
Известный итальянский футболист и тренер Луиджи Симон умер на 82-м году жизни
Об этом сообщает Italia Sera.
82-летний Симон умер из-за осложнений после сердечного приступа.
Во время игровой карьеры Луиджи Симони играл на позиции атакующего полузащитника. Он выступал за клубы "Мантова", "Наполи", "Торино", "Ювентус", "Брешия" и "Дженоа". В 1962 году стал обладателем Кубка Италии в составе "Наполи".
Во время тренерской карьеры работал в "Дженоа", "Брешии", "Пизе", "Лацио", "Эмполи", "Козенце", "Каррарезе", "Кремонезе", "Наполи", "Интере" (где стал обладателем Кубка УЕФА 1998 года и занял второе место в Серии А в 1998 году), "Пьяченце", "Торино", ЦСКА (София), "Анконе", "Сиене", "Луччези".
В 1998 году был признан лучшим тренером Серии А.
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