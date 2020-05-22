Во Франции внезапно умер 24-летний воспитанник ПСЖ
22 мая, 2020, 14:41
Воспитанник французского ПСЖ Жордан Диакисе скоропостижно скончался в возрасте 24 лет
Об этом сообщает официальный twitter французского клуба.
О причинах смерти не сообщается. Диакисе был воспитанником ПСЖ, играл за вторую команду парижан, а также в свое время выступал за юношескую команду сборной Франции, где считался талантом.
Последним клубом 24-летнего Жордана Диакисе был французский "Фуриани Альяна". К этому футболист успел поиграть в чемпионатах Швейцарии и Хорватии.
@TitisduPSG pic.twitter.com/VbhUBVixuR- A. S Furiani Agliani Officiel (@Asfagliani) May 22, 2020
- 8 мая бывший тренер знаменитого боксера Мухаммеда Али Джимми Гленн умер от коронавируса .
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