Во Франции внезапно умер 24-летний воспитанник ПСЖ

22 мая, 2020, 14:41

Воспитанник французского ПСЖ Жордан Диакисе скоропостижно скончался в возрасте 24 лет

Об этом сообщает официальный twitter французского клуба.

О причинах смерти не сообщается. Диакисе был воспитанником ПСЖ, играл за вторую команду парижан, а также в свое время выступал за юношескую команду сборной Франции, где считался талантом.

Последним клубом 24-летнего Жордана Диакисе был французский "Фуриани Альяна". К этому футболист успел поиграть в чемпионатах Швейцарии и Хорватии.