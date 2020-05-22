В России заявили о "плане Б" в случае выхода США из Договора об открытом небе
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам Ермакова, США "давно не позиционируют себя как надежного партнера", исходя из этого, в России есть план "Б". При этом представитель российского МИД призвал дождаться официального подтверждения выхода США из договора.
Кроме того, заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что выход Вашингтона из договора ударит по системе военной безопасности в Европе, "и без того ослабленная" и нанесет ущерб интересам союзников США.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил , что США выйдут из Договора по открытому небу из-за несоблюдения его Россией.
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Согласно документу, его участники могут делать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.
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