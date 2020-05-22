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В НАТО призвали Россию полностью соблюдать Договор по открытому небу

Члены НАТО призвали Россию полностью соблюдать обязательства по Договору по открытому небу

Об этом говорится в заявлении Альянса, сообщает ЕП.

"Мы твердо привержены сохранению эффективного международного контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Мы все согласны с тем, что все государства-участники Договора по открытому небу должны полностью выполнять свои обязательства", - говорится в заявлении.

В НАТО отметили, что Россия много лет вводит ограничения на полеты, несовместимые с договором, в том числе над Калининградом и вблизи границы с Грузией.

"Продолжающееся избирательное выполнение Россией своих обязательств по Договору об открытом небе подорвало вклад этого важного договора в обеспечение безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе. Союзники призвали Россию вернуться к полному соблюдению договора", - говорится в заявлении.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдут из Договора по открытому небу из-за несоблюдения его Россией.

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