Стало известно, когда в Испанию вернется футбол

22 мая, 2020, 10:45

В Испании готовятся возобновить Ла Лигу с 12 июня

Об этом сообщает Marca .

По информации источника, первым матчем после карантина станет поединок "Севильи" и "Бетиса". Когда состоятся другие матчи, пока не сообщается, это станет известно не ранее 28 мая.

Ла Лига была остановлена 23 марта. В турнире сыграно 27 туров. Лидирует в турнирной таблице "Барселона", набравшая 58 очков, на втором месте - "Реал", в активе которого 56 очков.