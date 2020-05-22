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Espreso.tvСпортСтало известно, когда в Испанию вернется футбол

Стало известно, когда в Испанию вернется футбол


фото: Getty Images
В Испании готовятся возобновить Ла Лигу с 12 июня

Об этом сообщает Marca .

По информации источника, первым матчем после карантина станет поединок "Севильи" и "Бетиса". Когда состоятся другие матчи, пока не сообщается, это станет известно не ранее 28 мая.

Ла Лига была остановлена 23 марта. В турнире сыграно 27 туров. Лидирует в турнирной таблице "Барселона", набравшая 58 очков, на втором месте - "Реал", в активе которого 56 очков.

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