Стало известно, когда в Испанию вернется футбол
22 мая, 2020, 10:45
В Испании готовятся возобновить Ла Лигу с 12 июня
Об этом сообщает Marca .
По информации источника, первым матчем после карантина станет поединок "Севильи" и "Бетиса". Когда состоятся другие матчи, пока не сообщается, это станет известно не ранее 28 мая.
Ла Лига была остановлена 23 марта. В турнире сыграно 27 туров. Лидирует в турнирной таблице "Барселона", набравшая 58 очков, на втором месте - "Реал", в активе которого 56 очков.
- 18 мая Королевская испанская футбольная федерация и Ла Лига достигли договоренности о возобновлении сезона.
Читайте также
-
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-
-
Читайте также
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-