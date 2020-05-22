Киевская область пока не будет смягчать карантин

22 мая, 2020, 08:51

Киевская областная государственная администрация пока не будет смягчать карантин, поскольку один из факторов, а именно: количество случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения превышает допустимую норму

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

"В связи с тем, что один из необходимых факторов (а именно инцидентность) превышает установленный показатель, региональная комиссия по ТЭБ и ЧС не имеет права принять решение по ослаблению противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

В ОГА отметили, что решение о карантинных мероприятиях принимают с учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в регионе одновременно трех признаков: инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), загруженность коек в учреждениях здравоохранения (менее 50%), среднее количество ПЦР-тестов (более 12 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней).

Киевская облгосадминистрация мониторит противоэпидемическую ситуацию ежедневно.

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