"Заря" погнала бразильского защитника
22 мая, 2020, 13:13
Луганская "Заря" расторгла контракт с бразильским защитником Лазио
Об этом сообщает официальный сайт луганского клуба.
24-летний бразильский защитник получил возможность тренироваться индивидуально на учебно-тренировочной базе "Зари" до открытия границ и того момента, когда он сможет покинуть Украину.
"Мне очень приятно было работать в" Заре ". Здесь все ко мне хорошо относились. Буду вспоминать это время с теплотой. С надеждой и верой смотрю в будущее и, надеюсь, скоро наступит новый этап моей карьеры", - сказал футболист.
Лазио перешел в "Зарю" летом 2019-го года, но закрепиться в основном составе так и не сумел. Бразилец не провел ни одного официального матча за луганский клуб.
- 8 мая стало известно, что "Заря" не согласен с предложением доиграть оставшиеся матчи УПЛ на стадионах в Киеве.
Читайте также
-
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-
-
Читайте также
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-