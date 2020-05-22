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Espreso.tvСпорт"Заря" погнала бразильского защитника

"Заря" погнала бразильского защитника


фото: zarya-lugansk.com
Луганская "Заря" расторгла контракт с бразильским защитником Лазио

Об этом сообщает официальный сайт луганского клуба.

24-летний бразильский защитник получил возможность тренироваться индивидуально на учебно-тренировочной базе "Зари" до открытия границ и того момента, когда он сможет покинуть Украину.

"Мне очень приятно было работать в" Заре ". Здесь все ко мне хорошо относились. Буду вспоминать это время с теплотой. С надеждой и верой смотрю в будущее и, надеюсь, скоро наступит новый этап моей карьеры", - сказал футболист.

Лазио перешел в "Зарю" летом 2019-го года, но закрепиться в основном составе так и не сумел. Бразилец не провел ни одного официального матча за луганский клуб.

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