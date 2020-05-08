Луганская "Заря" отказалась доигрывать чемпионат Украины по футболу в Киеве

8 мая, 2020, 19:17

Луганская "Заря" не согласна с предложением доиграть оставшиеся матчи Украинской Премьер-лиги на стадионах в Киеве

Об этом сообщает официальный сайт луганского клуба.

Руководство "Зари" считает, что завершение чемпионата Украины по футболу в Киеве поставит все команды в неравные условия. Поэтому предлагают перенести матчи в Днепр (стадионы "Днепр Арена" и "Метеор") и Запорожье ("Славутич Арена"), в регионы, где не нет пика заболеваемости коронавирусом.

"Если альтернативный порядок завершения соревнований УПЛ на нейтральном стадионе не будет единогласно согласован всеми командами первой шестерки, подлежат применению рекомендации ФИФА, выданные в связи с COVID-19. Украинский чемпионат должен быть завершен путем доигрывания матчей второго этапа в соответствии с нормами действующего регламента Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов УПЛ сезона 2019/2020 или в случае невозможности его доигрывания, чемпионат должен быть досрочно завершен, а итоговое положение команд в чемпионате сезона 201 9/2020 определен исходя из текущего положения команд в турнирной таблице по итогам 23-го тура, как уже сделали во Франции, Нидерландах и Бельгии ", - говорится в заявлении клуба.

Сейчас в чемпионате Украины сыграно 23 тура. Лидирует "Шахтер", у которого 59 очков. Второй с 46 пунктами идет "Заря", "Динамо" имеет столько же баллов и занимает третье место.