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Espreso.tvСпорт"Шахтер" потерял чемпиона мира по футболу из-за травмы

"Шахтер" потерял чемпиона мира по футболу из-за травмы


фото: shakhtar.com
Защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь больше не поможет команде в этом сезоне из-за травмы

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

21-летний игрок сломал лодыжку на тренировке команды. Ожидается, что он пропустит до трех месяцев.

В этом сезоне Бондарь провел 10 матчей за донецкий "Шахтер" и забил 1 гол, а также стал чемпионом мира в составе сборной Украины U19, где был ее капитаном. Трансферная стоимость футболиста согласно Transfermarkt составляет 700 тыс. евро.

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