"Шахтер" потерял чемпиона мира по футболу из-за травмы
22 мая, 2020, 13:52
Защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь больше не поможет команде в этом сезоне из-за травмы
Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.
21-летний игрок сломал лодыжку на тренировке команды. Ожидается, что он пропустит до трех месяцев.
В этом сезоне Бондарь провел 10 матчей за донецкий "Шахтер" и забил 1 гол, а также стал чемпионом мира в составе сборной Украины U19, где был ее капитаном. Трансферная стоимость футболиста согласно Transfermarkt составляет 700 тыс. евро.
- 24 декабря украинские защитники Виталий Миколенко и Валерий Бондарь попали в символическую сборную самых перспективных футболистов Европы по версии Radio Marca.
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