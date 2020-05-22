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Espreso.tvОбщество"Преступление Владимира Зеленского": Сюмар о давлении президента на правоохранителей и суды

"Преступление Владимира Зеленского": Сюмар о давлении президента на правоохранителей и суды


фото: lb.ua
Нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар назвала заявления Зеленского политическим преследованием и заметила, что ГБР выполняет указания президента

Об этом нардеп от "ЕС" Виктория Сюмар написала в Facebook.

"Мы уже почти как норму воспринимаем, что президент дает указания правоохранительным органам, кого наказывать и сам определяет "приговоры" и их сроки. Но это не норма. Это преступление. Именно Владимира Зеленского", - заявила Сюмар.

Она отметила, что после заявлений Зеленского дела против Порошенко становятся полностью очевидным политическим преследованием как для ЕСПЧ, так и всех, кто понимает что такое право.

"Примечательно, что во исполнение его указаний сразу активизируется ГБР и выполняет абсурдные по своей правовой природе "видосики" о вызове на допрос. Хотя повестки явно не так вручаются. Но в действиях ГБР главным является информационная составляющая, так как юридических перспективы - отсутствуют. Даешь "зрелища", когда "хлеба" нет и не ожидается", - отметила депутат.

"Я не знаю как иначе, кроме как психиатрическими терминами можно охарактеризовать действия человека, который втягивается в сверхсложную геополитическую игру, в которой на поражение обречена Украины, лишь бы получить очередную атаку на Порошенко", - прокомментировала ситуацию Сюмар

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"Ради ток шоу "антиПорошенко" на каналах Медведчука и Коломойского, Украина вмешивается в американские выборы, теряет поддержку крупнейшего стратегического партнера США и играет четкую ФСБ-шную постановку антиамериканской истерии и, как следствие, окончательное возвращение в зону влияния РФ", - подчеркнула политик .

По ее словам, непонимание Зеленским базовых основ геополитики и дипломатии и использование его слабостей позволяет россиянам быстро и дешево сделать то, что не получилось в 2013 году.

 

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