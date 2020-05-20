Пленки Деркача: Зеленский обозначил себя как заинтересованноего человека, который координирует производство, - Новиков

20 мая, 2020, 18:21

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков сказал, что заявление Зеленского о приговоре его подзащитному является прямым определением его как заинтересованного лица

Об этом он рассказал на пресс-конференции, передает Еспресо.TV .

"Новость сегодняшнего дня заключается в том, что своими заявлениями, что приговор Порошенко - это вопрос времени, и можно квалифицировать действия по статье о госизмене, президент Зеленский впервые обозначил свою позицию как человека, прямо координирующего и заинтересованного в этих процессах", - сказал адвокат.

Новиков отметил, что это ситуация новая, как минимум на информационном уровне.

"По сути пленок, там нет никакого состава госизмены. Все те же переговоры, такого же содержания длятся все последние годы. Период правления Зеленского не является исключением. В случае, хищения и злоупотребления, совершенно очевидно, что их там тоже не было, не было чемодана с $1 млрд, которые можно привезти в Украину и разворовать", - рассказал адвокат.

Он не считает, что обнародование "пленок Байдена" является какой-то сенсацией и проблемой.

"Проблема - сегодняшнее заявление президента Зеленского", - сообщил адвокат.