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Espreso.tvОбщество"Кощунство": Россия возмутилась планами перенести советский памятник в Болгарии

"Кощунство": Россия возмутилась планами перенести советский памятник в Болгарии


фото: rfe
В столице Болгарии, городе Софии, предложили демонтировать памятник советским воинам, что вызвало резкую критику со стороны России

Об этом 21 мая сообщает Svobodna Evropa.

6 мая глава Лозенецкого района болгарской столице Софии Константин Павлов призвал убрать из общественного парка памятник "советским освободителям Болгарии". Он предложил перенести памятник в Музей социалистического искусства, который был создан в 2011 году.

Однако это предложение вызвало резкую реакцию посольства Российской Федерации. Посол РФ в Болгарии Анатолий Макаров обратился к Павлову, заявив о "глубокое возмущение".

Макаров заявил, что там могут быть останки советских солдат.

По словам посла, раскопки могилы являются святотатством и "могут быть истолкованы как попытка реабилитации нацизма".

Павлов, в свою очередь, заявил в письме Макарову, что согласен с его заявлением лишь по одному вопросу - что администрация района вправе сформулировать собственное мнение о развитии Лозенецкого района.

Павлов заявил, что памятник можно перенести в музей, а если под монументом найдут останки, их "похоронят в соответствии с гуманитарным законодательством" на местном кладбище.

Также Павлов переслал письмо российского посла министру иностранных дел Болгарии и ждет ее реакции.

Напомним, ранее демонтаж памятника советскому маршалу в Праге вызвал острую реакцию в России и нападение на чешское посольство в Москве.

Мэра Праги и двух глав районов чешской столицы, среди них и Ондржея Колара, взяли под охрану из-за угрозы покушения на них. Чешские СМИ в связи с ситуацией написали о возможном отравлении чешских политиков.

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