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Espreso.tvСпорт"Динамо" сыграло вничью в первом матче после карантина

"Динамо" сыграло вничью в первом матче после карантина


фото: fcdynamo.kiev.ua
В первом товарищеском матче после карантина киевское "Динамо" сыграло вничью с львовским "Рухом"

Об этом сообщает Еспрессо.TV .

Встреча прошла в Киеве на стадионе имени Лобановского. Вход зрителям на трибуны был запрещен.

Товарищеский матч

22 мая

"Динамо" (Киев) - "Рух" (Львов) 0: 0

"Динамо": Бущан (Бойко, 46), Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера (Бенито, 67), Сидорчук (Андриевский, 67), Андриевский (Караваев, 46), Шепелев (Сирота, 74), Вербич (Де Пена, 58), Буяльский (Дуэлунд, 58), Русин (Соль, 58)

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