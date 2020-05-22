"Динамо" сыграло вничью в первом матче после карантина
22 мая, 2020, 16:13
В первом товарищеском матче после карантина киевское "Динамо" сыграло вничью с львовским "Рухом"
Об этом сообщает Еспрессо.TV .
Встреча прошла в Киеве на стадионе имени Лобановского. Вход зрителям на трибуны был запрещен.
Товарищеский матч
22 мая
"Динамо" (Киев) - "Рух" (Львов) 0: 0
"Динамо": Бущан (Бойко, 46), Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера (Бенито, 67), Сидорчук (Андриевский, 67), Андриевский (Караваев, 46), Шепелев (Сирота, 74), Вербич (Де Пена, 58), Буяльский (Дуэлунд, 58), Русин (Соль, 58)
- 21 мая после возобновления тренировок в киевском "Динамо" травмировались сразу пять футболистов.
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