Эпидемия травм: в киевском "Динамо" 5 игроков получили повреждения
21 мая, 2020, 18:18
После восстановления тренировок в киевском "Динамо" травмировались сразу пять футболистов
Об этом сообщает "ТаТоТаке" в youtube.
Среди тех, кто травмирован: полузащитники Виктор Цыганков и Николай Шапаренко и защитник Никита Бурда. Имена еще двух игроков пока не сообщаются.
По информации источника, Цыганков выбыл из-за этого повреждения до середины июня.
В текущем сезоне 22-летний Виктор Цыганков провел 31 матч, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость за украинца составляет 16 млн евро.
- Напомним, 21 мая украинские футбольные клубы получили новый проект календаря матчей после возобновления сезона, по которому финал Кубка Украины запланирован на 25 июля .
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