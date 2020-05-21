Эпидемия травм: в киевском "Динамо" 5 игроков получили повреждения

21 мая, 2020, 18:18

После восстановления тренировок в киевском "Динамо" травмировались сразу пять футболистов

Об этом сообщает "ТаТоТаке" в youtube.

Среди тех, кто травмирован: полузащитники Виктор Цыганков и Николай Шапаренко и защитник Никита Бурда. Имена еще двух игроков пока не сообщаются.

По информации источника, Цыганков выбыл из-за этого повреждения до середины июня.

В текущем сезоне 22-летний Виктор Цыганков провел 31 матч, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость за украинца составляет 16 млн евро.