Промоутер Усика спрогнозировал возвращение Кличко на ринг
22 мая, 2020, 11:56
Легендарный украинский боксер Владимир Кличко мог бы вернуться в профессиональный бокс
Об этом сообщает xsport.ua .
Промоутер Александр Красюк считает, что у Кличко есть все шансы на возвращение.
"Возможно ли возвращение Владимира Кличко? Говорю свою субъективную точку зрения. Я думаю, что да. Я не ссылаюсь ни на одну инсайдерскую информацию. Он сам как-то заявлял, что может вернуться для того, чтобы войти в историю, как самый старший чемпион мира" - сказал Красюк.
44-летний Владимир Кличко завершил карьеру в 2017 году, уступив в последнем поединке обладателю титулов WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) британцу Энтони Джошуа.
- Напомним, 5 мая Владимир Кличко заявил, что помогает Александру Усику готовиться к бою с Дереком Чисорой в качестве спарринг-партнера.
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