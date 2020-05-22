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Espreso.tvСпортПромоутер Усика спрогнозировал возвращение Кличко на ринг

Промоутер Усика спрогнозировал возвращение Кличко на ринг


фото: Getty Images
Легендарный украинский боксер Владимир Кличко мог бы вернуться в профессиональный бокс

Об этом сообщает xsport.ua .

Промоутер Александр Красюк считает, что у Кличко есть все шансы на возвращение.

"Возможно ли возвращение Владимира Кличко? Говорю свою субъективную точку зрения. Я думаю, что да. Я не ссылаюсь  ни на одну инсайдерскую информацию. Он сам как-то заявлял, что может вернуться для того, чтобы войти в историю, как самый старший чемпион мира" - сказал Красюк.

44-летний Владимир Кличко завершил карьеру в 2017 году, уступив в последнем поединке обладателю титулов WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) британцу Энтони Джошуа.

  • Напомним, 5 мая Владимир Кличко заявил, что помогает Александру Усику готовиться к бою с Дереком Чисорой в качестве спарринг-партнера.

 

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