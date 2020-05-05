Кличко признался, что помогает Усику готовиться к бою с Чисорой

5 мая, 2020, 11:35

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко заявил, что помогает Александру Усику готовиться к бою с Дереком Чисорой в качестве спарринг-партнера

Об этом сообщает mixsport.pro.

По словам Кличко он несколько месяцев назад спарринговал с Усиком, который готовится ко второму поединку в супертяжелом весе, который он должен провести против британца.

"Бой Александра с Дереком Чисорой даст ответ на многие вопросы. К этому поединку Саша готов. Я всегда поддерживаю Александра. Даже работал у него спарринг-партнером. Последний раз спарринговали несколько месяцев назад. Будут спарринги в рамках подготовки Усика к бою с Чисорой? По антропометрическим данным я не сильно похож на Дерека Чисору. Но в качестве разминки всегда готов помогать Саше. С большим удовольствием. И совершенно бесплатно", - сказал Кличко.

Ожидается, что бой Усика против Чисоры состоится в июле в Великобритании.

Напомним, 30 апреля промоутер Эдди Хирн заявил, что Энтони Джошуа не планирует в 2020 году биться с Александром Усиком.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb