Кличко признался, что помогает Усику готовиться к бою с Чисорой
Об этом сообщает mixsport.pro.
По словам Кличко он несколько месяцев назад спарринговал с Усиком, который готовится ко второму поединку в супертяжелом весе, который он должен провести против британца.
"Бой Александра с Дереком Чисорой даст ответ на многие вопросы. К этому поединку Саша готов. Я всегда поддерживаю Александра. Даже работал у него спарринг-партнером. Последний раз спарринговали несколько месяцев назад. Будут спарринги в рамках подготовки Усика к бою с Чисорой? По антропометрическим данным я не сильно похож на Дерека Чисору. Но в качестве разминки всегда готов помогать Саше. С большим удовольствием. И совершенно бесплатно", - сказал Кличко.
Ожидается, что бой Усика против Чисоры состоится в июле в Великобритании.
- Напомним, 30 апреля промоутер Эдди Хирн заявил, что Энтони Джошуа не планирует в 2020 году биться с Александром Усиком.
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