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Espreso.tvОбществоПолиция задержала парней, которые облили депутата "ОПЗЖ" Лесика зеленкой

Полиция задержала парней, которые облили депутата "ОПЗЖ" Лесика зеленкой


фото: соцмережі/facebook.com/h.saltovka
22 мая в Харькове в лицо руководителя местной ячейки ОПЗЖ, экс-депутата горсовета Андрея Лесика плеснули зеленкой

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

"22 мая в Холодногорском районе прошла общественная акция против закрытия роддома в связи с прекращением его финансирования. Около 13:15 в территориальный отдел полиции поступило заявление от 39-летнего мужчины о том, что во время митинга трое мужчин нарушали общественный порядок и облили его зеленкой", - говорится в сообщении.

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В соцсетях распространили вото Лесика в зеленке

Относительно молодых людей, обливших Лесика зеленкой, полицейские составили три административных протокола по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 15 суток административного ареста.

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