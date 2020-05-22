Полиция задержала парней, которые облили депутата "ОПЗЖ" Лесика зеленкой

22 мая, 2020, 18:32

22 мая в Харькове в лицо руководителя местной ячейки ОПЗЖ, экс-депутата горсовета Андрея Лесика плеснули зеленкой

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

"22 мая в Холодногорском районе прошла общественная акция против закрытия роддома в связи с прекращением его финансирования. Около 13:15 в территориальный отдел полиции поступило заявление от 39-летнего мужчины о том, что во время митинга трое мужчин нарушали общественный порядок и облили его зеленкой", - говорится в сообщении.

Смотрите также: На митинге за русский язык в Харькове избили организатора Лесика. ВИДЕО

В соцсетях распространили вото Лесика в зеленке

Относительно молодых людей, обливших Лесика зеленкой, полицейские составили три административных протокола по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 15 суток административного ареста.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb