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Espreso.tvСпортБразильский клуб оштрафовали за долги перед "Зарей"

Бразильский клуб оштрафовали за долги перед "Зарей"


фото: Getty Images
ФИФА лишила бразильский "Крузейро" 6 очков из-за долгов перед луганской "Зарей"

Об этом сообщает Radio Itatiaia.

"Крузейро" должен украинскому клубу 1,5 млн евро за трансфер полузащитника Виллиана Гомеса. Также бразильский клуб не погасил задолженность в $5 млн перед арабским "Аль-Вахда" за аренду полузащитника Денилсона.

По итогам сезона "Крузейро" вылетели в серию B и начнет сезон "с минус 6 очков". ФИФА также может отправить команду в серию С.

 

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