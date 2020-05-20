Бразильский клуб оштрафовали за долги перед "Зарей"

20 мая, 2020, 16:48

ФИФА лишила бразильский "Крузейро" 6 очков из-за долгов перед луганской "Зарей"

Об этом сообщает Radio Itatiaia.

"Крузейро" должен украинскому клубу 1,5 млн евро за трансфер полузащитника Виллиана Гомеса. Также бразильский клуб не погасил задолженность в $5 млн перед арабским "Аль-Вахда" за аренду полузащитника Денилсона.

По итогам сезона "Крузейро" вылетели в серию B и начнет сезон "с минус 6 очков". ФИФА также может отправить команду в серию С.