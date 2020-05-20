Бразильский клуб оштрафовали за долги перед "Зарей"
20 мая, 2020, 16:48
ФИФА лишила бразильский "Крузейро" 6 очков из-за долгов перед луганской "Зарей"
Об этом сообщает Radio Itatiaia.
"Крузейро" должен украинскому клубу 1,5 млн евро за трансфер полузащитника Виллиана Гомеса. Также бразильский клуб не погасил задолженность в $5 млн перед арабским "Аль-Вахда" за аренду полузащитника Денилсона.
По итогам сезона "Крузейро" вылетели в серию B и начнет сезон "с минус 6 очков". ФИФА также может отправить команду в серию С.
- 8 мая стало известно, что "Заря" не согласна с предложением доиграть оставшиеся матчи УПЛ на стадионах в Киеве.
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