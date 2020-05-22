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Espreso.tvСпортЛомаченко призвал оставить Киево-Печерскую Лавру в подчинении УПЦ МП

Ломаченко призвал оставить Киево-Печерскую Лавру в подчинении УПЦ МП


фото: Getty Images
Боксер Василий Ломаченко попросил подписать петицию, в которой требуют оставить Киево-Печерскую Лавру в подчинении УПЦ МП

Ссылка боксер распространил в Instagram.

Петиция оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении УПЦ МП была опубликована 27 апреля. Она уже собрала 14 331 подпись.

"Братья и сестры! Петиция в поддержку Лавры работает. Просим максимально распространить ее среди всех прихожан в группах в вайбере с просьбой данную петицию подписать", - говорится в сообщении, переданном Василием Ломаченко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://petition.president.gov.ua/petition/94164 Живая ссылка в шапке профиля

Сообщение, распространенный LOMA (@lomachenkovasiliy)

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