Ломаченко призвал оставить Киево-Печерскую Лавру в подчинении УПЦ МП
22 мая, 2020, 18:06
Боксер Василий Ломаченко попросил подписать петицию, в которой требуют оставить Киево-Печерскую Лавру в подчинении УПЦ МП
Ссылка боксер распространил в Instagram.
Петиция оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении УПЦ МП была опубликована 27 апреля. Она уже собрала 14 331 подпись.
"Братья и сестры! Петиция в поддержку Лавры работает. Просим максимально распространить ее среди всех прихожан в группах в вайбере с просьбой данную петицию подписать", - говорится в сообщении, переданном Василием Ломаченко.
- 10 мая украинский боксер Иван Редкач раскритиковал соотечественников Александра Усика и Василия Ломаченко за их заявления о Крыме и православии.
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