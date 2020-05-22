Ломаченко призвал оставить Киево-Печерскую Лавру в подчинении УПЦ МП

22 мая, 2020, 18:06

Боксер Василий Ломаченко попросил подписать петицию, в которой требуют оставить Киево-Печерскую Лавру в подчинении УПЦ МП

Ссылка боксер распространил в Instagram.

Петиция оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении УПЦ МП была опубликована 27 апреля. Она уже собрала 14 331 подпись.

"Братья и сестры! Петиция в поддержку Лавры работает. Просим максимально распространить ее среди всех прихожан в группах в вайбере с просьбой данную петицию подписать", - говорится в сообщении, переданном Василием Ломаченко.