Украинский боксер возмутился высказываниями Усика и Ломаченко о Крыме и православии
Об этом сообщает meta-ratings.com.ua.
По словам Редкача, он давно знаком с Усиком и Ломаченко.
"Конечно, я знаком с Усиком и Ломаченко лично. Мы много лет вместе тренировались и выступали на соревнованиях. Когда мы были в любителях, с ними много спарринговали. С Сашей и Васей мы вместе ездили на чемпионат мира в 2007 году в Чикаго", - рассказал Редкач.
Вместе с тем он назвал показную православность Усика и Ломаченко пафосной и наигранной.
"Что касается их веры... Скорее всего, они такие же верующие, как и большинство из нас. А все остальное - это пафос и наигранность. Большинство их православных высказываний не имеют никакого смысла. И они не из тех, кто живут по всем церковным канонам. Поэтому, на мой взгляд, это с их стороны глупость или прикрытие верой истинного правдивого ответа. Ответ Усика на вопрос: "Чей Крым?" - "Крым божий", это по меньшей мере лицемерие", - убежден Редкач.
- Напомним, 9 мая украинский борец вольного стиля Богдан Грицай вызвал боксера Александра Усика на бой без правил.
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