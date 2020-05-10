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Espreso.tvСпортУкраинский боксер возмутился высказываниями Усика и Ломаченко о Крыме и православии

Украинский боксер возмутился высказываниями Усика и Ломаченко о Крыме и православии


фото: Getty Images
Украинский боксер Иван Редкач раскритиковал соотечественников Александра Усика и Василия Ломаченко за их заявления о Крыме и православии

Об этом сообщает meta-ratings.com.ua.

По словам Редкача, он давно знаком с Усиком и Ломаченко.

"Конечно, я знаком с Усиком и Ломаченко лично. Мы много лет вместе тренировались и выступали на соревнованиях. Когда мы были в любителях, с ними много спарринговали. С Сашей и Васей мы вместе ездили на чемпионат мира в 2007 году в Чикаго", - рассказал Редкач.

Вместе с тем он назвал показную православность Усика и Ломаченко пафосной и наигранной.

"Что касается их веры... Скорее всего, они такие же верующие, как и большинство из нас. А все остальное - это пафос и наигранность. Большинство их православных высказываний не имеют никакого смысла. И они не из тех, кто живут по всем церковным канонам. Поэтому, на мой взгляд, это с их стороны глупость или прикрытие верой истинного правдивого ответа. Ответ Усика на вопрос: "Чей Крым?" - "Крым божий", это по меньшей мере лицемерие", - убежден Редкач.

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