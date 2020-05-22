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Espreso.tvОбществоЛещенко запретил "Бабелю" публиковать интервью с ним. Журналисты рассказали, о чем спрашивали члена Наблюдательного совета Укрзализныци

Лещенко запретил "Бабелю" публиковать интервью с ним. Журналисты рассказали, о чем спрашивали члена Наблюдательного совета Укрзализныци


фото: glavcom
Сергей Лещенко после интервью потребовал от журналистов сам его отредактировать, журналисты отказались. Вместо этого опубликовав список вопросов, которые они ставили

Об этом журналисты " Бабеля " рассказали у себя на сайте.

Издание отметило, что согласно статье 13 Закона "Об авторском праве и смежных правах", журналист и спикер являются соавторами интервью. Но, если спикер может опубликовать текст без согласия журналиста, то журналист сделать этого не может.

В "Бабеле" отмечают, что в 2015 году, когда Лещенко был нардепом, то сам подавал законопроект, которым хотел отменить нормы о согласовании интервью, однако его не приняли.

Журналисты записали двухчасовое интервью и сократили его для статьи, после чего отправили на согласование Лещенко. Тот заявил, что хочет получить оригинал и сам отредактировать интервью. Журналисты отказались.

"Беседа с Сергеем Лещенко длилась более 2 часов, а полная расшифровка интервью заняла 37 страниц. Редакция сократила интервью до приемлемых для онлайн-формата размеров, некоторые вопросы объединила, не исказила слов спикера и точно передала суть ответов. Окончательный текст мы направили на согласование. Согласовать текст Сергей Лещенко отказался, сославшись на то, что разговор был значительно длиннее и полнее, попросил первоначальную версию беседы и предложил самостоятельно поработать над текстом. Такое предложение редакция получила от спикера впервые ", - говорится в заявлении журналистов.

Они отметили, что на предложение редакции указать на неточности, искаженные цитаты или информацию, Сергей Лещенко ответил отказом и потребовал полной расшифровки.

Зато журналисты "Бабеля" опубликовали список вопросов, на которые тот отвечал в интервью:

  • Каким образом Лещенко прошел отбор на должность члена наблюдательного совета «Укрзализныци»  без опыта работы в транспортной сфере.
  • Имел ли отношение к его назначению его давний знакомый, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан .
  • Были ли договоренности о его назначении во власть в обмен на поддержку Владимира Зеленского во время президентской избирательной кампании.
  • Каковы его главные задачи и KPI (ключевые показатели ефктивности) в наблюдательном совете.
  • Почему его работу не может выполнять эксперт с большим опытом работы в транспортной сфере.
  • Зачем и в какой роли он ведет Telegram канал: как блоггер или как член наблюдательного совета УЗ.
  • Почему в своем Telegram-канале он фактически работает адвокатом Зеленского и не замечает ошибок власти.
  • Почему он пишет о том, что президент отдаляется от олигархов, но не рассказывает о том, какие уступки последние получают от власти. К примеру, не говорит о том, что отсутствие монобольшинства "Слуги народ" является результатом того, что разные группы влияния получили места в предвыборном списке партии.
  • Почему он хвалит власть за снижение медиа-зависимости от Игоря Коломойского, но не говорит о росте влияния телеканалов, которые связывают с Виктором Медведчуком. Наращивать рейтинг этих ресурсов помогают представители власти, которые часто появляются в эфирах каналов.
  • Лещенко активно поддерживал назначение Михеила Саакашвили во власть. Как он относится к тому, что одним из активных публичных лоббистов Саакашвили также был депутат от СН Александр Дубинский. Последний Лещенко называет рупором Коломойского и утверждает, что депутат озвучивает выгодные олигарху тезиса.

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