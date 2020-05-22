Княжицкий о смерти Матвиенко: у него всегда была мечта объединить украинские церкви
Об этом Княжицкий написал на своей странице в Facebook.
"Умер Анатолий Сергеевич Матвиенко. Он всегда был патриотом и настоящим украинцем. В независимой Украине всегда был одним из лидеров национально-демократических сил. Анатолий Матвиенко любил и поддерживал украинскую культуру, исторические исследования. У него всегда была мечта объединить украинские церкви, видеть Украину сильной и соборной. В прошлом году вместе святили куличи в церкви на Аскольдовой могиле", - написал Княжицкий.
22 мая утром стало известно, что Анатолий Матвиенко умер.
В 2004 году во время президентских выборов Матвиенко руководил Харьковским региональным избирательным штабом Виктора Ющенко. В 2006-2007 годах - народный депутат 5 созыва от блока "Наша Украина" (№12 в списке), член УРП "Собор".
В 2007 году был избран народным депутатом 6 созыва от блока "Наша Украина - Народная Самооборона" (№22 в списке) как глава Украинской республиканской партии "Собор".
В 2012 году баллотировался в Верховную Раду по 17 округу (Винницкая область) как самовыдвиженец и член партии "Украинская платформа "Собор".
Народный депутат Верховной Рады 8-го созыва. Избран в 2014 году от партии "Блок Петра Порошенко" (№32 в списке), был членом партии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-
-
Читайте также
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-