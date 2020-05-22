Княжицкий о смерти Матвиенко: у него всегда была мечта объединить украинские церкви

22 мая, 2020, 10:21

Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий напомнил, что Анатолий Матвиенко, который умер сегодня, всегда был одним из лидеров национально-демократических сил в Украине

Об этом Княжицкий написал на своей странице в Facebook.

"Умер Анатолий Сергеевич Матвиенко. Он всегда был патриотом и настоящим украинцем. В независимой Украине всегда был одним из лидеров национально-демократических сил. Анатолий Матвиенко любил и поддерживал украинскую культуру, исторические исследования. У него всегда была мечта объединить украинские церкви, видеть Украину сильной и соборной. В прошлом году вместе святили куличи в церкви на Аскольдовой могиле", - написал Княжицкий.

22 мая утром стало известно, что Анатолий Матвиенко умер.

В 2004 году во время президентских выборов Матвиенко руководил Харьковским региональным избирательным штабом Виктора Ющенко. В 2006-2007 годах - народный депутат 5 созыва от блока "Наша Украина" (№12 в списке), член УРП "Собор".

В 2007 году был избран народным депутатом 6 созыва от блока "Наша Украина - Народная Самооборона" (№22 в списке) как глава Украинской республиканской партии "Собор".

В 2012 году баллотировался в Верховную Раду по 17 округу (Винницкая область) как самовыдвиженец и член партии "Украинская платформа "Собор".

Народный депутат Верховной Рады 8-го созыва. Избран в 2014 году от партии "Блок Петра Порошенко" (№32 в списке), был членом партии.