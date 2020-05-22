Умер украинский политик Анатолий Матвиенко

22 мая, 2020, 09:46

Умер украинский политик, народный депутат 8-го созыва Анатолий Матвиенко

Об этом священник Руслан Озарко сообщил в соцсетях

"Сегодня отошел в вечность г-н Анатолий Матвиенко. Спасибо Вам, Анатолий Сергеевич, по Ваше служение. Вечная память", - написал Озарко.

В 2004 году во время президентских выборов Матвиенко руководил Харьковским региональным избирательным штабом Виктора Ющенко. В 2006-2007 годах - народный депутат 5-го созыва от блока "Наша Украина" (№12 в списке), член УРП "Собор".

В 2007 году был избран народным депутатом 6-го созыва от блока "Наша Украина - Народная Самооборона" (№22 в списке) как глава Украинской республиканской партии "Собор".

В 2012 году баллотировался в Верховную Раду по 17-му округу (Винницкая область) как самовыдвиженец и член партии "Украинская платформа "Собор".

Народный депутат Верховной Рады 8-го созыва. Избран в 2014 году от партии "Блок Петра Порошенко" (№32 в списке), был членом партии.