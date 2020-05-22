Французский клуб погонит сразу 30 футболистов
22 мая, 2020, 11:29
Французский "Монако" выставит на трансфер более 30 футболистов
Об этом сообщает AFP .
Руководство французского клуба разочаровано, что при высоких финансовых затратах "Монако" уже второй год подряд не может попасть в еврокубки.
По информации источника, ключевые исполнители команды не попадут под "сокращение", но в потенциальном списке на продажу находятся такие звезды, как нападающий Бен Йеддер и защитник Бенжамин Хенрикс.
По итогам сезона "Монако" финишировал на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата Франции по футболу.
- 20 января нападающий "Монако" Бен Йеддер выручил фаната, заплатив за его топливо на заправке .
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