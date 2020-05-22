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Espreso.tvСпортФранцузский клуб погонит сразу 30 футболистов

Французский клуб погонит сразу 30 футболистов


фото: Getty Images
Французский "Монако" выставит на трансфер более 30 футболистов

Об этом сообщает AFP .

Руководство французского клуба разочаровано, что при высоких финансовых затратах "Монако" уже второй год подряд не может попасть в еврокубки.

По информации источника, ключевые исполнители команды не попадут под "сокращение", но в потенциальном списке на продажу находятся такие звезды, как нападающий Бен Йеддер и защитник Бенжамин Хенрикс.

По итогам сезона "Монако" финишировал на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата Франции по футболу.

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