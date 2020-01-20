Спас деньгами: игрок "Монако" заплатил за болельщика на заправке
20 января, 2020, 13:13
Нападающий французского "Монако" Бен Йеддер выручил фаната, заплатив за его топливо на заправке
Об этом сообщает Footballogue y twitter.
Нападающий "Монако" француз Бен Йеддер встретил на заправке болельщика своей команды.
В фаната возникли проблемы с банковской картой, и он не мог рассчитаться за топливо. На помощь ему пришел Бен Эддер, который заплатил за его бензин. Форвард, конечно, сфотографировался с фанатом.
La classe de Wissam Ben Yedder pic.twitter.com/uPZ1sxakKu- Footballogue (@Footballogue) 19 января 2020
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