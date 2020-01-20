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Espreso.tvСпортСпас деньгами: игрок "Монако" заплатил за болельщика на заправке

Спас деньгами: игрок "Монако" заплатил за болельщика на заправке


фото: Reuters
Нападающий французского "Монако" Бен Йеддер выручил фаната, заплатив за его топливо на заправке

Об этом сообщает Footballogue y twitter.

Нападающий "Монако" француз Бен Йеддер встретил на заправке болельщика своей команды.

В фаната возникли проблемы с банковской картой, и он не мог рассчитаться за топливо. На помощь ему пришел Бен Эддер, который заплатил за его бензин. Форвард, конечно, сфотографировался с фанатом.

 

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