Спас деньгами: игрок "Монако" заплатил за болельщика на заправке

20 января, 2020, 13:13

Нападающий французского "Монако" Бен Йеддер выручил фаната, заплатив за его топливо на заправке

Об этом сообщает Footballogue y twitter.

Нападающий "Монако" француз Бен Йеддер встретил на заправке болельщика своей команды.

В фаната возникли проблемы с банковской картой, и он не мог рассчитаться за топливо. На помощь ему пришел Бен Эддер, который заплатил за его бензин. Форвард, конечно, сфотографировался с фанатом.