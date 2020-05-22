Евросоюз в ОБСЕ осудил "призыв" РФ в Крыму

22 мая, 2020, 18:50

Россия не имеет права проводить обязательный призыв на военную службу в оккупированном Крыму, поскольку это является нарушением Четвертой Женевской конвенции, которую подписала РФ

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, оглашенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Укринформ.

"Согласно Четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, стороной которой является Россия, "оккупационное государство не имеет права принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах". Таким образом, эта призывная кампания является нарушением международного гуманитарного законодательства. Российская Федерация связана международным правом и обязана обеспечить защиту прав человека на полуострове", - отмечается в заявлении ЕС относительно незаконного призыва на военную службу в Крыму.

В Евросоюзе выразили глубокую обеспокоенность призывом, который РФ осуществляет в незаконно аннексированном Крыму, в рамках которого на военную службу в вооруженные силы уже были направлены по меньшей мере 21 тыс. мужчин.

"ЕС не признает и не признает незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя. Европейский Союз продолжает ожидать от России прекращения всех нарушений международного права на Крымском полуострове. Европейский Союз остается непреклонным в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении.