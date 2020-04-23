Украина в ОБСЕ осудила незаконный призыв в Крыму и "указ" Путина о лишении земли крымчан без паспорта РФ

23 апреля, 2020, 21:29

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк сказал, что указ президента РФ Владимира Путина, которым украинцев лишают права владеть землей в оккупированном Крыму, как и очередной незаконный призыв крымчан на военную службу, является грубым нарушением международного права

Об этом сообщает Укринформ.

"В течение последних недель мы наблюдали за рядом тревожных событий на Крымском полуострове, временно оккупированном Россией. Наиболее провокационным было введение запрета на владение землей в прибережених районах для граждан Украины, которые теперь потеряют свои земельные участки, которые были законно полученные в оккупации, и очередной незаконной призыв на военную службу, что является грубым нарушением международного гуманитарного права", - заявил он.

Украинский дипломат напомнил, что мандат СММ ОБСЕ в Украине охватывает всю территорию Украины,

"Мы благодарим Миссию за мониторинг пунктов пропуска между Херсонской областью и Крымским полуостровом. В то же время, мы по-прежнему убеждены, что этого недостаточно", - отметил Цимбалюк.

По его словам, СММ должен присоединиться к другим структурам ОБСЕ, освещающим ситуацию в Крыму.

"Мы в очередной раз призываем СММ провести дистанционный мониторинг прав человека в Крыму, используя, в частности, предоставленную ООН методологию", - заявил глава миссии Украины при ОБСЕ.